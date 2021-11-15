台中市警局長蔡蒼柏（右3）說，警方秉持「除惡務盡、斬草除根、嚴查究辦」原則，不允許惡黑勢力、恐嚇滋擾、暴力威脅出現宜居的台中市。（張妍溱攝）

瑪莎拉蒂張嫌與18歲宋姓男大生因發生交通事故，與友人涉嫌圍毆人致重傷，台中市警局近日追查張嫌背後線上博弈網站及暴力討債，檢警15日宣布偵破該犯罪集團，台中市警察局表示，除逮捕以許姓主嫌為首的賭博犯罪集團，當場查扣4部贓車、犯罪贓證物，並將許嫌、集團幹部共5人，全案依組織犯罪防制條例、洗錢防制法、賭博等罪嫌移送偵辦。

台中市警察局指出，張嫌背後博奕網站，主要為29歲許姓主嫌及其許姓妻子經營，其遭逮捕幹部為25歲陳姓、25歲顏姓及19歲曾姓等5人，並查獲2台賓士、1台保時捷、1台豐田Alphard，其車牌均為「2580」數字，讓辦案人員感到訝異。

台中市警局長蔡蒼柏說，警方秉持「除惡務盡、斬草除根、嚴查究辦」原則，對於街頭暴力滋事分子，除依聚眾鬥毆、妨害秩序偵辦外，亦全面清查幕後「撐腰」人士，查辦所依附之不法行業，聚焦打擊嚴辦到底!不允許惡黑勢力、恐嚇滋擾、暴力威脅出現在宜居的台中市。

台中市刑大隊長林明佐說，張嫌為博弈網站股東兼幹部，其組織人數眾多，警方原本已監控其賭博旗下成員，因張姓嫌犯圍毆大學生案件，鬧得沸沸揚揚，許姓主嫌等人擔心組織受影響，分別逃竄中南地區，警方擴大追查逮捕到案。