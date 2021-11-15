女星徐曉晰出道30多年曾是知名VJ，2005年和從事金融業的老公結婚後，就淡出演藝圈，但婚姻維持9年就告吹，由她獨自扶養一對兒女，而對離婚後對於「失婚婦女」一詞也充滿感慨，自認仍是曼妙單身女郎。

徐曉晰在《新聞挖挖哇》坦白認在結婚第8年就意識有問題，2人的想法很不一樣，但婚姻生活不會這些事一一檢視，直到在生活上發生事情，才會去面對雙方的差異，但重點在於離婚後怎麼辦。而小孩的問題，夫妻倆對小孩擁有共同監護，但孩子需要媽媽，她是主要照顧者。

徐曉晰提到很多女人覺得離婚是失敗、丟人的事情，她認為「我覺得從觀念裡面要先改變，是要丟掉的東西，它不是一個失敗，它就是妳生命裡面發生了一件事，然後妳選擇做了這個決定，現在要把決定放在後面，因為已經過去了」，接下來應該要活出自己想要的樣子，但有時受傳統想法影響腦袋沒有跟上，要告訴自己 就是新世代女性。

離婚後的人生！恢單重逢20年初戀，鄭弘儀一句話引爆徐曉晰！失婚道盡「女人宿命」心聲驚豔全場。（影片取自《新聞挖挖哇！》，若有移除請見諒）

徐曉晰在因緣際會下，和20年的初戀周葆元重逢，兩人都育有2位寶貝，且發彼此都是單身，主持人鄭弘儀詢問：「還想結婚嗎？」她則毫不猶豫回答：「沒有」，解釋目前沒有再婚的打算，「我覺得婚姻好像不是我未來想要的生活模式」，但也直言人生有幾個VIP，「他絕對是其中之一」，不覺得要用什麼標籤來定義2人的關係，「有這樣的緣分，其實是滿好的」2人最後沒因都單身而在一起。