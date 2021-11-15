本土疫情趨緩，但仍維持二級警戒、入境仍需14天的隔離檢疫，讓外界頻頻呼籲政府解封、打開國境，對此，精神科醫師沈政男表示，接下來若要解封，可以想像成回到今年5月的情況，如果連口罩都放掉，那就會變成5月中下旬時疫情重災區的雙北。

沈政男在臉書表示，最近一直在思考，為何日本新增只有100多例？日本人說是病毒自滅，但歐美根本沒人這麼講，其實日本疫情會降溫，他認為原因是「疫苗把Delta變成舊株」，加上日本沒有放鬆防疫，至今仍戴得住口罩，以日本目前兩劑覆蓋率將近七成五，若加計突破性感染機率，現在的R值會比去年同期低，這樣一來，就完全可以解釋目前的100多例。

沈政男指出，韓國剛好也在十月下旬達到了七成五左右的兩劑覆蓋率，但因為防疫有所鬆懈，因此每日新增高於日本，這兩天更發生有一個退伍軍人醫學中心發生百例群聚，這在台灣是難以想像的事。總之，疫苗可以將Delta打成舊株，但無法打死，因此大家絕對無法回到正常生活。

沈政男指出，如果從這個觀點來看台灣，日本是mRNA疫苗，但台灣打了好多AZ，且覆蓋率也衝不到七成五，因此保護力頂多只有四成。本來可以把Delta打成舊株，現在頂多只能打成Alpha。

沈政男指出，接下來如果要解封，可以想像成時光倒流回今年五月，如果維持三級警戒、禁內用、匡列隔離，那麼絕對可以清零，但現在準備要打開國門，可能會有零星案例在社區流竄，無法清零，就像現在的日本。如果放掉二級警戒，那就會變成現在的新加坡，如果連口罩都放掉，那麼就會變成五月中下旬的雙北。

沈政男表示，若大家能多多混打或追加第三劑，那麼就可把Delta打成去年的舊株，然而現在必須打開國門，因此光是維持跟去年一樣戴口罩＋匡列隔離，能否像去年一樣清零，就是一個問題了。