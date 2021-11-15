大陸國家統計局15日公布最新數據，10月70個大中城市新建商品住宅價格指數的年升幅收窄，以月增率來看更出現下跌，為逾6年半首次。

路透根據統計局的數據測算，大陸上月70個大中城市新建商品住宅價格指數年升3.4％，低於9月的3.8％，漲幅更為2016年1月以來最低。月增率則下跌0.2％，上一次出現月跌幅要追溯至2015年3月，當時下跌0.1％。

10月份，70個大中城市中，新建住宅價格指數環比上漲的有13個，9月為27個；持平5個，9月為7個；下跌52個，9月為36個。

統計局城市司首席統計師繩國慶稱，10月70個大中城市商品住宅銷售價格按月總體延續略降態勢，年漲幅繼續回落。

統計局測算，10月份，一線城市新建商品住宅銷售價格按月續持平。二線城市由9月持平轉為下降0.2％。三線城市下降0.3％，降幅較9月擴大0.1個百分點。