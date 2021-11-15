人民幣兌美元中間價15日報6.3896，較上日中間價6.4065元上揚169個基點，漲幅0.26％，創近三周新高。

截至11點13分，人民幣兌美元在岸價報6.3822元，上揚80個基點，漲幅0.13％。離岸價報6.3780元，上揚20個基點，跌幅0.03％。

另外，中國人民銀行15日公告，為維護銀行體系流動性合理充裕，15日開展人民幣（下同）1兆元中期借貸便利（MLF）操作和100億元7天期逆回購操作；該MLF操作規模完全對沖本月到期量，利率自2020年4月來連續第20個月為2.95％。

15日逆回購在連續六日千億操作後降回百億元，利率繼續持穩於2.21％；因MLF到期錯位因素，據此計算，公開市場單日全口徑淨投放9100億元。

據路透統計，本周公開市場有5000億元逆回購到期，均勻分布在周一至周五。此外本月有1兆元MLF到期，首筆在16日，規模8000億元，另一筆到期日在月末，規模2000億元。