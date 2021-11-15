經濟部統計處15日公布2021年批發、零售及餐飲業經營實況調查統計，2020年批發業銷售對象內銷占66.3％，以「貿易、批發及零售商」占45.2％為主要銷售對象；外銷占33.7％，以銷售至中國（含香港）占21.1％為大宗，顯示批發業營業額逾3成易受國際經濟景氣影響。

統計處指出，2020年疫情催化，零售業行動支付使用意願大幅攀升，而受到COVID-19疫情影響，民眾為降低接觸傳染風險並維持安全社交距離，行動支付使用比率大幅提高，2020年以行動支付消費之占比5.1％，較2019年增加3.1個百分點。

百貨公司銷售商品以衣著及服飾配件為主，便利商店以飲料菸酒為主。百貨公司之銷售商品以衣著及服飾配件為主，占34.0％，其次為家電、寢具、家飾及珠寶首飾等家庭器具類占17.6％，餐飲服務占17.2％居第3；超級市場業及量販業皆以食品類為主，分別占47.0％及42.2％，便利商店業以飲料、菸酒類為主，占63.1％。

餐飲業提供之服務以「線上點餐系統」及「加入外送平台」較上年增加較多。餐飲業提供的各項服務中，2021年以「POS 系統(餐飲點餐系統)」占75.0％最高，「信用卡或儲值卡支付」73.1％次之，「開立電子發票」 64.6％居第3。與2020年比較，以「線上點餐系統」及「加入外送平台」各增加13.5、12.4個百分點最多。

批發業經營困境以「進貨、人事成本增加」較上年增加最多，零售業則以「人力資源短缺、流動率高」增加最多。批發業者經營上遭遇的困境，主要為「競爭激烈，利潤縮小」占64.2％最高，其次為「進貨、人事成本增加」占40.4％，「新市場開拓不易」占39.6％居第3;零售業者主要為「價格競爭激烈，毛利偏低」占57.5％，其次為「消費需求多變」占45.6％，「勞動成本提高」占45.1％居第3。