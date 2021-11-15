在半導體機台製造商東京威力科創領漲下，日股絲毫不受上季經濟成長衰退的影響，15日早盤結束時，日經指數收29754.61點，漲144.64點或0.49%。東證收2048.66點，漲8.06點或0.39%。

Chibagin資產管理認為，雖然近期日股與美股的連動性不大，但15日日股走高，應該是12日美股收紅所激勵。但日經若要重回3萬大關，目前是找不到利多動能。

日本政府15日最新數據指出，當地7月至9月GDP(經濟成長)季增年率衰退3%，且為兩季以來首次下滑，主因是當時實施的緊急狀態，以及供應面供貨吃緊，加上民眾支出縮手所致。

由於上修財測以及增派股息，東京威力科創漲1.53%，也帶動日股走高。

雲雀餐飲集團將年度淨利目標從4億日圓大幅提高至100億日圓，約0.88億美元後，帶動餐飲類股走高。

雲雀餐飲上漲6.75%外，而壽司連鎖餐廳Food & Life Companies以及Kurgan Sushi分別上漲1.93%與1.79%。

三井住友金融財報出色，股價漲2.12%，但瑞穗金融獲利雖也不差，但卻走跌。

股價疲弱者，荏原製作所跌5.48%，其次是日本通運和電通，分別跌4.97%和3.51%。