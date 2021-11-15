新北市長侯友宜今（15日）出席「永和大陳社區單元5、6、7公辦都更案」簽約典禮。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（15日）出席「永和大陳社區單元5、6、7公辦都更案」簽約典禮。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（15日）出席「永和大陳社區單元5、6、7公辦都更案」簽約典禮。（葉書宏攝）

永和大陳公辦都更案簽約 力拚6年內完工入住

新北市長侯友宜今（15日）出席「永和大陳社區單元5、6、7公辦都更案」簽約典禮，3案總戶數高達3777戶，力拚6年內完工入住。侯說，大陳社區是永和的門面，盼盡速完工。此外，大陳社區交通地理位置便利又緊鄰河岸美景，業界估計新成屋每坪上看80萬元。

侯友宜、副議長陳鴻源、市議員連斐璠、羅文崇、城鄉發展局長黃國峰、永和區長陳怡君等出席簽約典禮，侯友宜與「統一工商綜合開發股份有限公司」及「漢皇開發股份有限公司」等2家實施者共同完成簽署。

侯友宜表示，大陳社區鄰近新店溪河堤，周邊又有永和綠寶石綠地、仁愛公園等，未來還有捷運萬大線行經，區位相當不錯，但因為這地區的發展較早，現今多為巷弄狹小、增改建問題普遍，且永和區的人口密度高居全國第一，所以居住安全問題的改善，刻不容緩且勢在必行。

今日在市府團隊的努力下，覓得兩家實施者與市府攜手，建立公私合作的夥伴關係，透過公辦都更的推動，相信當地的生活機能及居住環境將逐步改善，進一步活絡地方的發展。另外，侯友宜也說，市府為了全力推動大陳地區的更新，也成立「新北市住宅及都市更新中心」主導單元1、3、4的規畫，未來將持續推動招商。

黃國峰表示，大陳單元5、6、7的基地面積達3.25公頃，因產權複雜等因素致使招商過程艱難但也很有挑戰性，搭配市府都更三箭政策提高誘因等相關作為，終於順利招商成功，但接下來的整合作業亦頗具挑戰。

因為每個單元的公有土地比例大約落在42％至61％之間，且各個單元內的土地權屬、租違占、增建等情形多不相同，之後須要倚重兩家實施者的專業能力，市府也將依循大陳單元2成功的經驗，與實施者共同合作，更新後將提供沿街性的開放人行空間及街角廣場，並規畫幼兒園、市民活動中心等地方需要的公益空間，希望讓當地居民享受到健全的生活機能及優質環境。