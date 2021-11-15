COVID-19（2019冠狀病毒疾病）死亡率高居全球之冠的秘魯，當局今天宣布，從下個月起，成人進入公共室內空間時必須出示完整接種疫苗的證明。

法新社報導，這份發布在政府官報的聲明說，18歲以上民眾必須出示實體或數位的疫苗接種卡才能進入餐廳、購物中心、健身房和電影院。

秘魯衛生部長塞瓦約斯（Hernando Cevallos）表示，必須完整接種兩劑疫苗才能進入公共室內場館，同時也需強制佩戴口罩。

秘魯迄今已有1640萬人接種兩劑疫苗，占12歲以上人口59%。

根據官方統計，自COVID-19疫情於2020年3月爆發以來，3300萬人口的秘魯已有220萬人確診與20萬600例病故。根據世界實時統計數據Worldometer網站數據，秘魯COVID-19死亡率達百萬分之5971，高居世界之冠。（譯者：陳怡君/核稿：蔡佳敏）1101115