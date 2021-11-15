新北市動保處推出「回春雙響炮認養方案」，鼓勵民眾認養高齡犬、身患殘疾或長期不易被認養的犬貓，雍立貿易公司董事長鄒嵩棣熱心響應，只要認養雙響炮毛寶貝，每隻贈送一年份寵物飼料，同時加碼贊助貓咪認養嫁妝及動物之家收容貓咪飼料，減輕認養人負擔，透過拋磚引玉，希望給每隻毛寶貝一個溫暖的家。

動保處自3月推出回春雙響炮認養方案，已幫助43隻毛寶貝找到幸福，其中10歲以上高齡及殘疾犬貓17隻，收容超過1年以上犬貓26隻，並提供多項福利，幫助認養人讓這些毛寶貝得到完善照顧，也讓動物之家犬貓找到屬於自己的第二春。

鄒嵩棣響應動保處回春雙響炮活動，贊助認養每隻雙響炮毛寶貝一年份飼料當，感謝飼主們願意給毛寶貝新的幸福，幫牠們補充營養，讓寶貝們盡快適應新環境。他並加碼贊助動物之家貓咪認養嫁妝及所內貓咪的飼料，捐贈的飼料都是自加拿大進口含多種天然營養、符合安全檢驗的飼料，要讓動物之家的貓咪吃得健康又幸福。