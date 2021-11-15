薛仕凌在《愛上巧克力》演出年輕店員。（中視提供）

中視八點檔正播出《愛上巧克力》一劇，勾起不少粉絲回憶，劇中演員曾之喬、王子、鍾欣凌、薛仕凌等，如今都仍活躍於台劇演出，薛仕凌近來又有新戲《茶金》上檔，不論角色個性或是造型，都與他在《愛上巧克力》裡飾演巧克力烘培屋工作年輕店員，是截然不同的戲路。演過不少作品，當他被問到會特別想挑戰什麼角色時，他也表露心態，「一直抱持著『船到橋頭自然直』的隨性感，只在乎自己在當下有沒有把角色詮釋好。」

薛仕凌在今年第56屆金鐘獎一舉拿下「戲劇節目男主角獎」、「迷你劇集電視電影男配角獎」兩個獎項，演技受到肯定，但他透露得獎後其實沒給自己任何期許，「碰到就全力以赴，當然會想知道可以做到哪裡，但有時候『做得多』並不見得好，對故事、對角色而言，要做到剛剛好。」得獎對他而言，也不會覺得是動力或壓力來源，因為即便平行時空的他沒有入圍、拿獎，他也不會因為這樣就改變自己做事情的態度跟方向。以歌手出道，如今在演員之路發光發熱，對於年底到明年的演藝工作計畫，薛仕凌表示會把重心放在電視及電影的影視作品上，也期待一直能有不同的作品推出。

《愛上巧克力》總共有80集，薛仕凌提到當時這是他演過最長集數的一部，後來自己也有其他戲劇作品打破這個紀錄。《愛上巧克力》卡司陣容堅強，讓他遇到許多優秀的演員，其中與鐘欣凌更有不少對戲，「她是一位非常棒的演員，之後如果有機會一起合作，當然很期待。」而兩人合拍的《愛上巧克力》正於中視週一至週五晚間8點播出。