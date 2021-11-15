中選會近日宣布無黨立委林昶佐罷免案因錯假連署過多，二階段連署未達標準需補件。林昶佐今日接受廣播訪問表示，罷免團體恐將故技重施，「送出造假聯署、賭抽檢過關」，對此仍會全力正面迎戰。

林昶佐指出，針對他而來的罷免案被抓出3成是錯假聯署，且這還只是寬鬆抽檢的「低標」結果，但不會因此鬆懈，過去無黨籍高雄市議員黃捷、基進台中立委陳柏惟低調應戰，最後仍然讓罷免團體補件過關、進入投票階段，所以更要讓大家知道，罷免團體採用各種可疑的手段來連署，不會繼續隱忍下去。

林昶佐說，根據媒體報導，罷免團體蒐集一些「名冊」在抄寫，不但禁不起檢驗，也會有刑責問題。相信罷免團體恐會故技重施，透過各種方式去蒐集補件名單，現在還不是鬆懈的時候。

林昶佐表示，國民黨即使提供黨員民冊讓罷免團體抄寫，「但可以實際去問有幾個國民黨的里長想罷免我？有多少藍營里長和我合作解決過去立委解決不了的陳年老案？」

林昶佐指出，過去一年多來，國民黨被極端力量帶著走，在台灣各地掀起烽火，如今對於過去藍綠曾有共識的停止核四、進口肉品尊重國際標準、以及台美關係必須前進等，國民黨都為了政治利益突然反悔、撕裂國家，這樣台灣的方向怎麼繼續進步？

林昶佐說，即使是理性的藍營支持者或年輕一代，也不能接受這種極端做法，因此希望團結更多人，讓他們不要被極端情緒綁架。