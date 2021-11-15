香港性感女神鍾麗緹在2015年參加戀愛真人秀《如果愛》，與配對的張倫碩擦出愛火，小倆口克服12歲的差距，在隔年幸福步入禮堂，張倫碩和鍾麗緹婚後總是不吝嗇公開放閃，而鍾麗緹近日則在拳擊真人秀中，大曬恩愛為張倫碩加油打氣，不過張倫碩一開口就自嘲是「大型灑狗糧現場」，還鞠躬道歉說：「真是不好意思」，幽默發言逗樂全場。

張倫碩近期專心為拳擊真人秀《拳力以赴的我們》練習拳擊，最後他不負眾望拿下金腰帶，而在進行總決賽時，鍾麗緹也以行動力挺，特地到現場為老公加油，鍾麗緹哽咽表示，張倫碩的努力、汗水和付出，她都看在眼裡，鍾麗緹還大放閃光直呼，張倫碩已是王者、是她心中的冠軍。

鍾麗緹哽咽告白張倫碩，令全場動容，不過張倫碩一開口就自嘲是「大型灑狗糧現場」，還鞠躬道歉：「真是不好意思」，鍾麗緹則笑說：「對不起大家，你們吃飽了吧」，夫妻幽默自嘲，逗得全場哈哈大笑，主持人也狠虧張倫碩：「你們倆口子一開始（曬恩愛）了之後，我們躲得有多遠」。

鍾麗緹事後則在微博感性說：「老公張倫碩從一開始就是我心中的冠軍，看他比賽太激動，我一直都相信他可以做到任何他想做的事情。你做到了，你是最棒的」，也釣出張倫碩甜回：「謝謝你一直陪在我身邊」，夫妻互動閃到最高點。