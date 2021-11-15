近期美股走勢轉佳，搭配美國聯準會（Fed）利率會議維持利率水準不變，預期第四季經濟增長應可加速，估計美國年底消費復甦的力道可望回溫。凱基開創基金經理人顏克丞表示，近期台股市場外銷訂單也轉佳，加上台股評價面不貴，預估2021年企業獲利成長仍維持高檔，非電族群方面，將持續看重受惠結構轉型需求及供需緊湊兩大因素的產業題材。

顏克丞指出，美國年底消費復甦的商機題材，是可逢回檔進場布局的族群，首重大型股優於中小型股的產業配置。伴隨疫後新生活下，消費者更重視健康、也重視不會近距離接觸的運動生活，如慢跑、登山、瑜珈等，提升居家健身、線上互動運動課程的需求，隨著雙11及雙12兩大線上購物檔期來臨，預計可激勵相關運動器材、健身用品、機能服飾等廠商的買氣，有助擴大訂單需求，看好此類題材的長線投資效應。

另一方面，全球碳中和計劃推升綠能與衍生題材的商機。顏克丞舉例，台灣有不少傳統產業陸續邁向永續發展，包含電動車、鋼鐵等傳統產業，針對能發揮「創能」及「儲能」的綠能系統相對看重，若相關儲能系統可為企業創造額外的業外收入機會，也將增添企業獲利空間，這類的產業類股亦可持續關注。