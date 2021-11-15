財政部與第一金控共同主辦的「財政部110年統一發票盃路跑活動」，11月14日分別於凱達格蘭大道及大佳河濱公園盛大開跑，由財政部部長蘇建榮、第一金控暨第一銀行董事長邱月琴引領休閒組民眾一起健康向前跑，以行動支持並鼓勵民眾「捐發票獻愛心」，為愛跑第一。

財政部統一發票盃路跑活動舉辦至今已邁入第12年，累計號召全國約60萬民眾響應參與。今年除4公里休閒組、9公里挑戰組外，首度新增21公里半馬組，還首創總統府前廣場及大佳河濱公園雙起跑點的先例，也是疫情趨於穩定後，在台北舉辦的首場路跑賽事，吸引眾多跑者熱情響應。

本次活動主題「2021活力臺北RUN 雲端發票FUN第一」，呼籲民眾消費時要主動索取統一發票，同時鼓勵下載統一發票兌獎App，利用載具儲存雲端發票，共同環保愛地球。

「財政部110年統一發票盃路跑活動」在大家熱情參與及發揮愛心下，成功募集到716888張發票，其中有17萬張來自於第一金融集團員工的愛心募集，並將發票全數捐贈予「財團法人中華民國兒童燙傷基金會」、「社團法人中華民國肯愛社會服務協會」、「財團法人台北市自閉兒社會福利基金會」、「財團法人育成社會福利基金會」、「社團法人中華民國等家寶寶社會福利協會」及其他各縣市21個受贈團體，希望藉由這場捐發票獻愛心的公益活動，讓民眾度過一個既行善又運動，身心皆愉悅的假日早晨。

第一金融集團已連續11年與財政部共同主辦「統一發票盃路跑活動」，累計捐贈逾241萬張發票，嘉惠全台44家社福機構或弱勢團體，以實際行動回饋社會，希望善用企業的力量支持更多需要幫助的弱勢族群，讓這樣有意義的活動擴及到台灣各個角落，發揮正面影響力，散播愛的種子。