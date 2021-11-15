根據經濟部15日公布「批發、零售及餐飲業經營實況調查」，隨網路購物蓬勃發展以及行動裝置普及，支付方式益趨多元化，去年以信用卡消費之占比37.9％居冠；現金占30.0％居第2，但行動支付只占5.1％。

統計指出，109年零售業營業收入為3兆8597億元，較108年增加0.2％，其中其他非店面零售業年增12.2％，主因疫情助長「宅經濟」持續發酵，推升營收續創新高；汽機車及其零配件、用品零售業年增3.6％，主因汽車汰舊換新貨物稅減徵政策於110年1月落日(目前已延長)，激勵買氣出籠，加上新式車款買氣活絡所致；綜合商品零售業年增1.5％，主因疫情升溫，帶動超市及量販店民生物資需求增加；燃料及相關產品零售業因汽柴油價格較108年下跌，減少18.4％。

109年零售業之商品銷售以汽機車及零件類占20.8％最高、其次為食品類占15.5％，其餘占比逾10％者依序為家庭器具類占12.7％、衣著及服飾配件類占11.9％、飲料菸酒類占11.6％。