美國總統拜登與大陸國家主席習近平將於台灣時間16日上午進行視訊會議。

美國總統拜登與大陸國家主席習近平將於16日上午進行視訊會議，香港《南華早報》邀請專家從4個面向分析誰會佔上風，其中美國國內支持度下滑及偏向鴿派的形象將不利拜登、讓習近平佔上風，不過拜登將在國際形象及經濟方面佔有優勢。

《南華早報》形容這場視訊會議宛如拜登與習近平較量腕力，以取得優勢。

●國內政局與國際形象

報導指出，雖然習近平已近2年未踏出國門，無法在外交上施展個人影響力，中國大陸也在貿易、人權、台灣議題方面備受國際社會批評，不過在國內政局方面，習近平的地位從未如此強大，在上周的六中全會上，習近平進一步鞏固了自己的地位，為第三任總書記任期鋪平道路。

相較之下，拜登才上任10個月就面臨國內民意壓力，民主黨在州長及市長選舉中的表現差強人意，中國海洋大學國際關係專家龐中英評論，「習近平的地位更加鞏固的同時，拜登面臨即將到來的期中選舉壓力。」

中國社會科學院美國事務專家呂祥表示，民調也顯示拜登的支持度正在下滑。根據美國有線電視新聞網（CNN）上周公布的民調，58%認為拜登沒有關注美國最重要的議題，非常認同拜登執政表現的只剩15%，從4月的34%腰斬。

呂祥稱習近平在國內支持度方面佔據優勢，「國際、民主聯盟、共同價值並不是美國人最在乎的」，他說中國大陸有一致的美國政策，這種一致性是優勢，「在這個概念上，優勢並非來自於軍艦、戰機的數量，而是來自於一致性及持續性，中國更有優勢。」

●美中同樣分歧

不過華府智庫威爾遜中心季辛吉美中研究所主任戴博（Robert Daly）認為，這場會議中任何一方都不會佔上風。

他說雖然習近平鞏固了國內地位，但是新疆、香港問題已經嚴重破壞他的國際聲譽；拜登雖然面臨分裂的美國，但是他在國際上更受歡迎。

他認為會議前，拜登及習近平都不會重新考慮自己國家的利益及戰略，兩人比較有可能在會議上試圖說服對方接受自己的條件與政策。

龐中英也表示，美中雙方不太可能承認對方佔有優勢，不過美國在結盟國際友人具備優勢，譬如即將登場的民主峰會、近期和英澳合組的AUKUS戰略聯盟等，他認為華府正發揮結盟所帶來的好處。

●鷹派對上鴿派

紐約雪城大學（Syracuse University）麥斯威爾學院（Maxwell School）政治學系助理教授古爾古耶夫（Dimitar Gueorguiev）表示，外界視拜登比習近平更為鴿派，這讓拜登在戰略方面較不利，「當他不再強調中國威脅時，他突然間就變成了和平主義者或辯護者，共和黨參議員盧比歐（Marco Rubio）、克魯茲（Ted Cruz）等人會對他潑髒水。」

他說人們傾向認為「鷹派妥協比鴿派更可信、或達成了更好的協議」。

●關鍵真的在經濟

不過中國人民大學國際關係教授時殷弘認為，拜登或許在美國經濟回暖方面能取得「邊際優勢」，他說中國大陸的問題在於財政上不如美國充足，尤其美國許久之前就通過了1.9兆美元經濟刺激方案，近期又通過1.2兆美元基建計畫，「但是看來中國沒有同樣的財政工具，同時間財政能力及金融風險持續顯著惡化。」

中國第3季經濟增長較去年同期放緩至4.9%，低於市場預期的5%，也遠低於第2季的7.9%。