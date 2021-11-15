知名文學家白先勇今天獲得台大頒發榮譽博士學位，對於清大遭到政府調查，他說，讓大學維持自由風氣很重要，不管是左、右、藍、綠或紅的哪一種政府，都不能侵犯學術界。

具有大陸官方性質的清華大學海峽研究院租用新竹清大的場地，國安單位質疑遭共產黨滲透恐造成我國科技外流，政府跨部會對清大展開調查，教育部長潘文忠更公開表示要全面盤整兩岸大學交流狀況，引發高教界震撼。

對於清大被共產黨滲透的說法，白先勇今天在接受台大名譽博士學位後接受媒體採訪時指出，這種說法太過狹隘，因為共產黨才100年，中華文化有5000年，唐詩、宋詞跟共產黨都無關，如果凡事都政治化，那是自我限制。

白先勇說，狹隘的政治觀念對學術圈沒好處，大學自由風氣很重要，政治力不該侵犯到學術界。他讀台大時正處於白色恐怖年代，當時的校長是傅斯年，對於情治單位要進到台大抓人，傅斯年不讓他們進來，學術界這樣的精神要繼續維持。

白先勇指出，在西方國家，他們非常重視學術自由及學術獨立，譬如英國牛津或美國哈佛大學，政府怎麼敢去干擾他們。無論左、右、藍、綠或紅的那個政府，通通不准干預學術自由。