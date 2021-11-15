新北市地政局表示，塭仔圳市地重劃案第一區持續進行拆遷及點交作業，因開發範圍腹地廣闊，部分有心人士產生取巧心態，趁機偷倒廢棄物，8日又有一家業者偷倒廢棄物，遭移送法辦。

環保局表示，接獲民眾陳情，塭仔圳重劃區內有人濫倒廢棄物，8日派員前往現場查看，在破袋廢棄物內夾雜的物證確認廢棄物來源，並循線查出廢棄物為未領有廢棄物清除業者受民眾委託後隨意棄置。

環保局除派員到場監督業者完成清運外，更依違反《廢棄物清理法》，將業者移送，依法可處1年以上5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金。

地政局提醒，塭仔圳市地重劃案關乎該地區未來的都市發展，及新北市國門之都的國際形象，對於每一塊已點交的土地相當重視，會定時派員進行巡查，掌握土地現況，如發現遭傾倒廢棄物之情事，都會即刻通報權責單位進行查處，對心存僥倖者絕不寬貸。另也再次呼籲第二區所有權人，儘速於11月底前申請自動搬遷點交，以利排期辦理，將土地交由市府保管，便可避免土地遭人傾倒廢棄物而受罰。