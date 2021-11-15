台南市長黃偉哲14日上午跑行程時，突然因嚴重胸悶前往成大醫院掛急診，經主治醫師建議住院進一步檢查後，不僅向昨天召開的民進黨全代會請假，15日也向正進行中的台南市議會定期大會請假。但因議會臨時變更議程改開大會，引發國民黨團、民進黨團的不滿，直到11點30分仍無法湊足法定人數開會，議長郭信良只好宣布散會。

市府衛生局長許以霖表示，昨天上午11點20分許，黃偉哲在新市區跑廟宇行程時，突然覺得胸悶身體不舒服，在勉強參加儀式並致完詞後，緊急前往成大醫院掛急診。由於主治醫師建議住院進一步檢查，於是安排今天全身健康檢查，目前情況良好。

不過，黃偉哲緊急住院健康檢查，卻在政壇引發風波。由於市議會正進行定期大會市政總質詢自由發言，黃偉哲請假後，依相關規定需召開大會變更議程完成法定程序，但因臨時通知，不僅官員措手不及，不少議員也來不及開會，甚至還引發藍、綠兩大黨團的不滿，雖到場卻不簽名，導致遲遲無法達到召開大會的法定人數。

最後，議長郭信良宣布，今天的自由發言延到18日舉行，明天則視黃偉哲的健康狀況再行決定。