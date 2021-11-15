講到維大力汽水，就不得不想起它的招牌廣告詞「It’s good to drink」，悠遊卡公司與維大力汽水合作推出懷舊系列造型卡「維大力造型悠遊卡-汽水胖胖瓶」，在11月15日起在PChome 24h購物及四大超商開放限時不限量預購。

在台灣飲料史上創下數個第一的「維大力」汽水至今暢銷60年，不但是台灣首見的寶特瓶裝飲料，也是第一支添加維他命的營養飲料，當時擔心消費者以為汽水有加色素，還特別以「金黃色是維他命B2的原色」作為宣傳主軸，並採用與眾不同的褐色瓶子，則是為了隔離紫外線，保存維他命的營養。

悠遊卡公司此次推出「維大力造型悠遊卡-汽水胖胖瓶」，高度僅7.7公分，瓶身直徑2.7公分，超迷你渾圓瓶身，搭配金色鑰匙圈，精緻感與實用度兼備。自11月15日11時起至11月19日止，在7-ELEVEN ibon、全家便利商店Famiport、萊爾富Life-ET及OK超商OK-GO開放限時不限量預購，每張390元，每人每次最多購買2張。

除了四大超商外，消費者也可以透過PChome 24h購物在11月15日上午11時起至11月22日線上預購，將深植人心的金黃色與美味帶在身邊。