台灣行動菩薩理監事及志工們今天特別到彰化萬興國小親送物資箱給學生。（台灣行動菩薩助學協會提供／盧金足台中傳真）

萬興國小是台灣行動菩薩助學協會藝術下鄉的輔導學校，學生擔任小小茶師泡茶給志工品茗，展現平日所學的茶藝。（台灣行動菩薩助學協會提供／盧金足台中傳真）

台灣行動菩薩理監事及志工們今天特別到彰化萬興國小親送物資箱給學生。（台灣行動菩薩助學協會提供／盧金足台中傳真）

台灣行動菩薩助學協會兩年一度相見歡，原本安排與學生在九族文化村相見歡，受疫情影響取消，該協會愛心不打折，將規畫學生遊九族經費轉化成愛心物資箱，15日志工親送物資箱到彰化萬興國小，其他1200箱同步宅配，增加受助童的民生資源，安心向學。

台灣行動菩薩助學協會並與全聯福利社所屬的佩樺愛心基金會合作，由全聯透過全國密集的據點，將每一箱物資送到各學校轉贈學生。佩樺基金會也捐出60萬元，響應「把愛全聯在一起」活動，共捐出1200箱配備食用油、米、調理包、罐頭等實用民生物資。

台灣行動菩薩理監事及志工們今天特別到彰化萬興國小親送物資箱給學生，由於萬興國小是該協會藝術下鄉的輔導學校，學生擔任小小茶師泡茶給志工品茗，展現平日所學的茶藝。

台灣行動菩薩助學拹會表示，除了萬興國小的物資箱，由志工實體贈送外，其他1200箱由全聯福利中心宅配完成。

社團法人台灣行動菩薩助學協會每兩年舉辦的相見歡活動，為避免群聚風險，愛心不喊停，在前任台灣行動菩薩助學協會理事長張麗莉善緣牽線下，獲全聯福利中心挹注物資，由該協會分送弱勢學童，「2021愛你愛伊，把愛全聯在一起」活動，讓偏鄉孩子感受社會大眾對他們的關愛。

台灣行動菩薩助學協會理事長陳武華說，該協會今年邁入第19年，這18年來助學助養的學生累計近上萬人次，發出的助學助養金約1.4億元，歷任理事長投注心力，一棒接一棒，提出偏鄉孩子包括學雜費、營養午餐、課後輔導、發願成才技職教育等。

全聯佩樺基金會指出，一份愛心物資箱1000元，裡面的物資除了家庭會用到的米、麵跟油之外，還有美祿及麥片沖泡包、豆漿保久乳、餅乾、玉米罐頭及鮪魚罐頭等等，考量學生的喜好及營養，愛心物資超「膨派」，也讓學生家中其他成員可以一起享用。

「窮不能窮教育，苦不能苦孩子」陳武華強 調，疫情衝擊，公益捐款大幅縮水，該協會面臨同樣的困境，努力募款咬牙撐，不但沒有刪除任何一名助學學生的名單，相反的還略增加名額，因為疫情衝擊許多人的家庭經濟，反而要大力伸出援手。