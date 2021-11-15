北市勞動局就服處15日至19日於各就服站舉辦現場徵才活動，共釋出384個工作機會，廠商為為百貨零售及餐飲業，社會新鮮人、二度就業或轉職需求的民眾，可親自至各就業服務站參加現場徵才活動。

勞動局長陳信瑜表示，本周徵才廠商數是上周的2倍，100％為百貨零售及餐飲業，全時工作需求達51.04％，時薪人員需求占48.96％，第一線服務工作占84.63％，各公司提供工作機會數，落在10至30位間，顯示業界人才缺口極為吃緊，亟需求職朋友的投入。

陳信瑜表示，在薪資上，高薪多集中在35K左右，在業界堪稱高薪，而福利上普遍都有免費健康檢查、員工制服、員工餐、員工旅遊、教育訓練等，依照就服處經驗值估算，平均每月約可達3000元左右，是餐飲百貨業最獨特的隱型價值。

陳信瑜說，直接服務工作高薪達35K者，如台灣珍有福餐飲、宜家家居(IKEA)、樂多多世界及杰立餐飲(開丼)等，而計時人員薪資最高也有190元。

此外，微風集團釋出有中式、日式、義式料理廚師(助)，高薪達50K，中餐廳儲備幹部，高薪45K，延續前2周徵才的樂多多，還有40個名額，儲備幹部最高薪達55K。而皇家可口(主力品牌杜老爺冰淇淋及南僑讚岐烏龍麵)釋出商化人員7名，至各全聯門市調整商品排面及確認商品上架販售狀況，是很新穎的職缺，只要會騎機車，學歷不限，可考慮體驗這份全新設計的工作。

就服處表示，參與的廠商還有老爺榮康-北投老爺、美商德盟、華強、棉花田、王座國際餐飲、休閒國聯(鮮芋仙)、全聯、台灣東利多-丸亀製麵和三商家購(美廉社)。

就服處表示，此次徵才16日在北投、內湖就服站、17信義就服站、18日在北投、信義、西門、艋舺及南港東明就業服務站、19日在北投就服站，活動時間皆為下午2至4時。為確保求職民眾權益，本次參與廠商目前皆無勞資爭議及無薪假狀況。

「就業媒合服務完全免費！」陳信瑜補充，北市已於10月22推出「青年職涯儲值護照」方案，針對初次尋職未就業4個月以上的18歲至29歲青年，提供尋職津貼；另外，疫情期間推出的「安穩僱用計畫2.0」計畫實施期間已延長至111年6月30日，民眾請把握參加徵才活動。