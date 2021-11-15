媒體人彭文正。（資料照/鄭任南攝）

資深媒體人彭文正指控總統蔡英文偽造學歷，總統府前年9月12日發新聞稿指出，已委任律師控告彭涉嫌妨害名譽。彭認為該新聞稿損害他名譽，向台北地院提起自訴，反告總統府發言人張惇涵誹謗，全案歷經2年審理，彭上月又再透過律師遞狀，追加自訴張偽造文書等罪。

北院今開庭，張惇涵的辯護律師陳一銘表示，本案自起訴迄今已近2年，經過2次準備程序，前次開庭整理爭點，以及雙方多次交換書狀，自訴人卻在法院排定審理期日後，又再追加起訴，顯然是在程序上妨礙被告防禦權，法官不應准許追加。

陳一銘並指，蔡英文是否有博士學位，已提出諸多證據，彭文正也因此事遭台北地檢署起訴，加上英國「資訊特任官辦公室」（ICO）及英國行政法院的處分、判決書，足以證明學位的真實性，張惇涵基於職務所為言論也不違法。

彭文正的律師李震華、張靜則說，自訴人要負舉證責任，但他們沒有像檢察官一樣的國家公權力，無法向機關調取特定資料，他們已指出蔡英文學位、論文證據種種的矛盾之處，並提出相應的調查方法，希望法院能協助調查。

他們並指，國人會因總統透過媒體進行「大內宣」，而誤認論文是真的，而倫敦政經學院的回函，也可能會讓法官誤會，因為倫敦政經學院在2007年已從倫敦大學脫離出來，在這之前的學位證明是由頒發倫敦大學頒發，倫敦政經無權回覆。