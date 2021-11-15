永豐智能車供應鏈ETF已於12日獲准募集，追蹤臺灣指數公司編製「特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數」，精選50檔台灣智能車供應鏈成份股，是首檔完全聚焦純台廠智能車供應鏈成份股的台股ETF，為投資電動車趨勢再添新利器。

永豐智能車供應鏈ETF，追蹤指數成份股組成百分之百鎖定電動、智能車關鍵產業群，涵蓋智能車必要的4C產業供應鏈，包括：車用晶片（Chips）、車用控制台（Center Console）、充電系統（Charger），及車聯網（Connectivity）等，永豐投信表示，是最純、最專注在台灣智能車供應鏈的台股ETF，每單位發行面額15元。

永豐投信指出，傳統燃油車轉型，加上自動化、智慧化趨勢，台灣科技供應鏈除擁有完整的軟硬體優勢與關鍵技術，在電動智能車領域更發揮供應鏈產業群聚與綿密資源效應，台灣智能車供應鏈朝多面向發展，除一般電動車供應鏈、車電供應鏈、Tesla供應鏈、MIH聯盟等，切入國際電動智能車Tier1供應鏈機佔優勢。

車用電子零組件是台灣產業強項之一，全球智能車、電動車未來發展不能沒有台灣。永豐投信指出，傳統車在汽車電子零組件佔汽車總成本佔比大約1至2成，而未來10年間在汽車自駕與智慧運用的趨勢引領下，汽車電子零組件的總成本佔比大幅預估將推升至5成；10月中旬以來全球電動車大廠上漲行情，帶動台灣智能車相關概念股同步上揚表現。

永豐投信委託臺灣指數公司客製開發編製的「特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數」，運用上市上櫃公司產業分類、產業價值鏈資訊平台選取智能車用電子與綠能關鍵產業，以及委託財團法人車輛研究測試中心篩選的上市上櫃電動車供應商，經流動性、獲利指標篩選後，區分智能車各關鍵產業群組，指數每年6月及12月定期檢視成分股，每半年定期審核後，選取50檔成份股。