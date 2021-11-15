「謀女郎」出身的女星章子怡，當年演出李安作品《臥虎藏龍》的玉嬌龍一角，名揚海內外，成了國際級巨星，經常出演好萊塢大片，章子怡走紅後，交友圈更加廣闊，廣結跨越國界的友誼橋梁，也因此被大陸網友發現，收到章子怡結婚祝福的星友夫妻，結局幾乎都不太好，4對都離婚收場。

章子怡可說是事業最成功的大陸影星，不但成功進軍好萊塢，更以電影《一代宗師》拿下第50屆金馬獎影后，而她的感情路也收穫滿滿，2015年覓得良緣樂嫁知名音樂人汪峰，婚後陸續生下一雙子女湊得「好」字，並將老公與前妻所生的女兒「小蘋果」視如己出，被盛讚是兼顧事業與家庭的新女性。

「雙宋」宋慧喬與宋仲基童話般的婚姻，最後離婚收場。(圖／達志提供)

章子怡如今生活幸福美滿，但朋友可能就沒那麼幸運，她被網友發現一個有些微妙的巧合，交友廣闊的她，是許多國際巨星的好朋友，她曾多次為星友們po文送上結婚祝福，結果有4對星夫妻如今都離婚了，最有名的例子，就是「雙宋」宋慧喬與宋仲基，當年章子怡不但特地飛去韓國參加了婚禮，也發文祝福，另外，章子怡也給謝霆鋒跟張柏芝送過結婚祝福，還以「無悔的愛」讚頌他們的愛情，但這對也是離婚收場。

謝霆鋒當年與張柏芝堪稱金童玉女，但婚姻仍是破局。(圖／達志提供)

此外，已離婚的怨侶「凌瀟肅x姚晨」、「張靚穎X馮珂」，也是章子怡送過祝福的對象，只能說一切都太巧，但有許多網友表示這樣說對章子怡不太公平，感情破裂也不是她招致，遑論她不過是真心送上祝福，這樣起底根本是抹黑影后。