疫情指揮中心指揮官陳時中餐敘高歌風波持續，餐敘成員之一的正崴集團董事長郭台強今日指出，他不願意多加評論，當天大家只是偶遇，外界不要想太多。

正崴集團子公司森崴能源（6806）今日以每股104.4元掛牌上市，開盤股價一度來到125元，漲幅兩成。面對森崴上市的展望，郭台強說，面對地球暖化，全球領袖加速減緩地球溫度上升，將逐漸排除火力發電。新能源必然是發展趨勢，對森崴能源未來發展深具信心，這是永續經營、資本密集、回收期長的事業，要靠資本市場和大家支持。

郭台強指出，政府訂出2025年綠能發電佔比達20％目標，綠色能源正進入高速發展期，森崴能源是正崴旗下第四家上市公司，看好未來十年全球淨零碳排等能源轉型的龐大需求及商機。

森崴能源總經理胡惠森也表示，面對極端氣候，全球已有超過130個國家宣告2050年達成淨零碳排目標，推動能源轉型、加速再生能源發展刻不容緩。一個負責任的企業，應從使用綠電開始，這不只是企業社會責任，更是一場全球的綠色浪潮。

福邦證券董事長林火燈指出，森崴能源經營體質穩健，具極佳的發展潛力，上市後，在市場資金及人才挹注下，將可更積極投入研發和開拓市場，厚植企業永續經營的實力，未來將更能提升獲利回饋給投資大眾。

森崴能源以發展綠能為核心事業，是全台第一家永續概念股，專注太陽光電、離岸風電、陸域風電、水力發電等再生能源電廠投資開發、建置和運維；同時進口潔淨能源的液化天然氣（LNG）、打造綠電交易平台與ESCO節能、儲能裝置，為國內全方位的能源服務品牌，是台灣第一家離岸風電統包工程（EPC）國產化公司。