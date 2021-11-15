由普立茲建築獎得主、台中歌劇院設計者伊東豐雄設計的台灣公辦都更案「台北市南港玉成公辦都更案」今日舉行簽約儀式。內政部政務次長、國家住都中心代理董事長花敬群指出，房價漲勢脫離軌道政府並不樂見，有些地方有大型建設推動房市是OK的，不過，若房市有所失控，公有配套政策將會出手，被問及是否會在近期推出相關的措施，他則回應，還在討論中。

房市穩定是國家經濟很重要的基礎，花敬群說，當然區域有大型建設房市可合理反應，但不要因短期的話題，房價有大幅的跳動，慢慢隨著經濟發展而緩慢的走高是健康的，並提醒消費者重視結構性的風險，他說，利率調整已成趨勢，另外，大陸房市泡沫造成何種影響，並沒有人經歷，某些地方的上漲將會面臨風險，提醒預售屋購屋者，必須理性判斷。

台北市南港玉成公辦都市更新案，今(15)日在國家住宅及都市更新中心執行長黃景茂等公私部門及社區住戶見證下，由國家住宅及都市更新中心代理董事長花敬群及中國開發資產管理股份有限公司董事長鄭重代表，順利完成簽約。

花敬群表示，1個都更案的完成簽約有太多要感謝的人，南港玉成公辦都市更新案競爭十分激烈，中國開發由眾多知名建商公司中脫穎而出、一舉拿下南港玉成公辦都更案最優申請人。他說，過去3年中，危老重建有2500~2600件的案子，是一個很快的速度，去年都更條例修正後，加強容積獎勵及加速推動的時間，住都中心出來後大力推動都更，目前手上還有10多筆案子，未來桃園台中也都要成立住都中心，加快各地都更的腳步。