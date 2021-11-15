在通膨持續升高之際，美國總統拜登的兩位重要財經幕僚周日為其政策辯護，稱這場大流行病助長了這個全球問題，而非拜登政府的政策使然。白宮國家經濟委員會主任迪斯（Brian Deese）並表示，他有信心眾議院將在本周表決1.75兆美元的社會和氣候支出法案。

在汽油等商品價格飆升帶動下，美國10月消費者物價指數年漲幅創下31年來新高。共和黨人猛烈抨擊美國的通膨問題，並直指物價持續攀升就是因為拜登的大規模支出計畫。

迪斯周日接受媒體訪問時表示：「毫無疑問地，現在通膨確實很高，它正在影響美國人的財力、影響他們的前景，但重要的是我們必須了解前因後果，當拜登總統上任時，我們正面臨一場全面性的經濟危機」。

美國並非是唯一承受這一波劇烈通膨的國家，經濟合作暨發展組織（OECD）的數據顯示其38個成員國的通膨率均居高不下，而隨著經濟從這場疫情中解封，過去18個月來原油價格已經翻漲了3倍。

拜登將在本周一簽署規模達1兆美元的基礎建設方案，未來聯邦政府將透過向州和地方撥款數十億美元修復老舊的橋樑和道路，並擴大全國的寬頻連網系統，進而為全美創造龐大的就業機會。

美國財政部長葉倫和迪斯分別接受媒體訪問時表示，他們預期這項基建計畫以及另一項規模達1.75兆美元的「重建美好未來」（Build Back Better）社會支出和氣候投資法案，將有助於通膨降溫。

迪斯在接受CNN訪問時表示，現在迫切需要立即採取行動。他並表示有信心眾議院議長佩洛西能在本周讓「重建美好未來」法案進入表決。

然而這只是第一步，因為美國參議院還未開始審理這項法案，而民主黨自家人的分歧，也可能使這項法案在兩黨席次五五分的參議院踢到鐵板。