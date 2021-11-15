民進黨全代會昨天通過6都首長候選人由蔡總統兼黨主席徵召，台灣民意基金會董事長游盈隆今天痛批「民進黨新巨靈現象浮現」，民進黨內除陳茂松中常委和15位地方黨部主委主張黨內初選外，沒有其他人公開反對，是因為寒蟬效應已經出現。

游盈隆之前在臉書寫下的一段文字。「民進黨剛過創黨35年生日，就放棄黨內民主的十字架，背叛創黨核心價值，對不起黨外及創黨先賢先烈，對不起絕大多數善良死忠的黨員，對不起廣大且長期支持民進黨的支持者，也對不起民主進步的黨名」。

他今天在臉書表示，有記者問他：民進黨內除陳茂松中常委和15位地方黨部主委主張黨內初選外，並沒有其他人公開反對，為什麼？」原因很簡單，因為寒蟬效應已經出現，而且快速蔓延中。

他說，2022地方大選，6都16縣市，從台灣頭到台灣尾，民進黨有意參選者很多，不是沒人，一旦覺悟到提名權掌握在蔡英文總統兼黨主席一人手中，而不是像過去由黨員或選民決定時，相關人等就噤若寒蟬，緘默不語，敢怒不敢言，或裝可愛，靜候黨主席關愛的眼神，因為內心有期待，「即使是不切實際的期待。這是一種很窩囊、沒出息又無奈的感覺吧！」

從另一個角度看，游盈隆形容，這是一個「新巨靈現象」（New Leviathan)。巨靈本是指一種巨大的怪物，最早出自希伯來聖經。十七世紀中，英國政治哲學家霍布斯出版一本有關社會契約論和專制君主的巨著，就是「巨靈」。

他簡單地說，一個掌握絕對權力的君王和其所建立的社會秩序。「新巨靈」一詞，他在此指涉的是類似的現象，只不過是發生在今日或現在。當民進黨內出現「新巨靈現象」時，黨內各派系山頭勢力或個人，不論過去多麼彪悍，現在都已靜默無聲，臣服在新巨靈腳下，不管甘願或不甘願。

現代民主政黨最重要的權力就是公職候選人的提名權，誰掌握提名權，誰就是黨內最有權勢的人。游盈隆反問，民進黨創黨的基本信念與核心價值就是民主，因為堅持民主，所以堅持開放黨禁、報禁、廢除萬年國會、國代與立委全面改選、總統直選，相信民主，相信人民，自然而然就追求黨內民主，落實初選制度，相信黨員。「而今安在哉？」

他痛批，昨天民進黨全代會雙手奉上6都16縣市提名權給蔡總統兼黨主席，最離譜的是連一個理由也沒有，不管理由像樣或不像樣，就這樣糊裡糊塗地將權力交給黨主席。

游盈隆認為，嚴格來講，蔡英文就算黃袍加身是被動的，她可以拒絕，但她沒有拒絕，她笑納了這個西方民主理論家公認的「現代政黨最重要的權力」，「這不是民主的倒退，什麼是民主的倒退？這不是墮落腐敗，什麼是墮落腐敗？」

他預言，蔡英文昨天笑納或笑奪黨的提名權，此舉必然會有嚴重的後果，嚴重的程度恐怕不是她能想像的，也不會是她想要的！