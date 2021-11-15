台北市議員游淑慧上周末於臉書PO文表示，不少家庭主婦對於菜價漲幅有感，尤其茼蒿3天不同價，痛批政府只知道選舉不知民間疾苦。農委會主委陳吉仲今日表示，跟全世界相比，台灣的蔬果供應量非常穩定。

「吃得肥肥，裝得槌槌！」游淑慧發文指出，「賣童書也要打統編的行政院長、以為麵線還是20元的主計處長、大賣場擺個平價專區來解決通膨的經濟部長、為外國萊豬辯護的農委會主委、愛喝紅酒的衛福部長......爽用特別費、出入有司機、喝別人買單的紅酒的官，怎麼會關心蔥1斤多少錢？」

游淑慧貼出民眾陳情對話指出，所有菜都一樣，最貴的是高麗菜，其他葉菜類更不用說，買1顆小小高麗菜、3包鴻禧菇、1塊薑、5顆茼蒿要400元！

農委會主委陳吉仲今日出席2021年農業生態系服務研討會受訪表示，現在產季供應量相當穩定，每天大約有1500到1700公噸的供應量，平均菜價每公斤約36到37元。

面對民眾的陳情，陳吉仲說，和全世界相比，我們的蔬菜供應量相當穩定，從價格波動區間就可以看得出來，農委會一定會確保供應量的穩定。

民眾表示，「不懂平抑物價，不懂民間疾苦只懂得選舉」、「太貴了，繼續吃韭菜豆芽菜」、「想要活命，一天改2餐或1餐。」