繼新竹、台南後，高雄房價隨著台積電宣布進駐設廠而上漲，內政部次長花敬群表示，市場價格的調整，本質上不應該是殺雞取卵的模式，有些預售屋因為短期話題上漲，應注意到整體結構問題。

花敬群認為，隨著經濟發展反映該有的價格調整是合理的，但如果一切還沒發生，只是基於某些話題，就立即調整價格，提醒購屋者，尤其是預售屋的購屋者，現在市場上風險結構是多元的，不要只看到某些短期話題，而應注意整體結構性風險。

他也預警，近期利率調整趨勢已經愈來愈明確，而中國房市泡沫也是一個很大的全球危機，一旦中國出現房市泡沫，全世界會怎樣，沒人知道會多嚴重。

花敬群強調，某些地區房價大幅調整要看是否有充分基礎，若只是話題與炒作，都是風險，盼大家理性看待市場。房價這段時間的漲勢有點脫離過去的穩定軌道，政府不樂見這樣的情形。

花敬群呼籲，房市穩定是國家經濟、都更推動的重要基礎，如果有些地方有大型建設，價格合理反應無可厚非，但若有過度炒作或不當行為，跨部會間應該都會有些準備，假設房價失控，還是會推出政策相關配套。