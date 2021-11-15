顏若芳掛公投布條遭毀損 4個不同意變同意

2018年曾代表民進黨參選台北市議員的顏若芳，日前在塔城街停車場，選掛總統蔡英文、小英發言人顏若芳照片，以及「4個不同意、台灣更有力」布條，14日遭人發現「不」、「更有力」遭破壞割除，警方獲報後，當天晚上10點多，通知許姓66歲婦人到案，依毀損罪函辦。

許婦2007年元旦升旗典禮，高喊「阿扁下台」遭總統府憲兵抬離，嘴巴被塞入毛巾，要求憲兵道歉，引發爭議。本月14日凌晨5點半，因民進黨公投理念與她的政治想法不合，一時氣憤，持刀片將布條割破。

案發後，顏若芳14日上午親自到警局報案，指稱布條遭毀損，經警方調閱監視器畫面，確定許婦將割下的部分布條握在手上，行走至附近街道丟棄，警方當天晚上10點，迅速掌握許婦的住處，通知到案說明，她坦承是1人所為，並依毀損罪送辦。

警方呼籲，民眾應秉持理性，切勿有不理性的行為，對於任何違法違序行為，警方將嚴正執法，確保轄區治安平穩。