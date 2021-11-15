警方逮捕以許姓主嫌為首的賭博犯罪集團，當場查扣4部贓車。（張妍溱攝）

台中警方破獲瑪莎拉蒂惡少張嫌背後投資的博弈網站，逮捕5人，其中29歲許姓主嫌及其31歲許姓妻子主要經營博弈集團，警方尚在追查該犯罪組織；另旗下成員車牌均為「2580」數字，也包括張嫌瑪莎拉蒂車牌數字，除了宣傳博弈網站，有「起家車」招財吉利意味，全被警方鎖定，查扣到案。

警方指出，許姓主嫌博弈集團總部藏身在台中市西區某商辦大樓內，張嫌落網後，接著博弈網站的4名幹部被逮捕，成員則四處逃逸，針對外界好奇，幕後博弈集團究竟獲利多少？警方表示，尚在追查中。

據了解，許姓主嫌原本從事石材生意，經常開著1台小貨車四處做生意，其車牌「2580」數字，讓他相當喜愛，視為吉祥數字，日後成為博弈網站成員的車牌數字，這次警方所查獲的4輛涉案車輛，車牌均選用「2580」數字，是按照許姓主嫌的意思。

資深員警指出，案發當天，張嫌與陳、李姓等人在北屯區崇德路某知名KTV喝酒聚會，接著欲到市區1家卡拉ok續攤，張因喝酒坐在後座，由李姓男子駕駛，在台灣大道與宋姓男大生駕駛的車子發生擦撞事故，接著有6人到現場，事發後向警方稱，只是到現場觀看並無動手。

警方表示，許姓主嫌成立該線上博弈網站，超過2年，警方成立專案小組，從14日深夜至15日凌晨，分別在台中、台南、高雄等地，查獲5嫌到案。