中天新聞2022年主播桌曆一推出預購就引起迴響，在中天YT頻道陸續曝光的主播群進棚拍攝形象照花絮影片，私下真性情一面更讓網友看了直呼「驚艷」！每位主播拍攝風格各有風采，有的活潑帶點俏皮感，有的則是帥勁有型，中天當家主播盧秀芳表示，「我覺得這其實就是中天對自己的期許，雖然轉型為網路頻道，但是我們對品質、對自我的要求完全沒有放鬆。」整個拍攝過程對主播們來說，其實不比播新聞輕鬆，但每個人都全心投入，以呈現最好的畫面。

盧秀芳在拍照時神態自若、收放自如，選擇一身俐落褲裝入鏡，時而雙手環胸，時而單手扶靠椅背，肢體動作彷彿自帶節奏，拿捏得恰到好處，搭配堅定的眼神，以及淡淡的一抹微笑，溫和卻不失堅毅，連攝影師都察覺這必定是有拍攝的經驗，當被問到：「應該當過模特兒吧？」盧秀芳一聽便笑了：「啊！不小心被你猜對了。」

中天當家主播在桌曆照片中展現專業風采。（中天新聞台提供）

桌曆裡除了有主播們的精美照片，還有每個人要與粉絲朋友分享的一句話，盧秀芳寫下8個字「響水不開，開水不響」，被問到這句話的含意，「是母親從小對我耳提命面，小時候是提醒，長大後才了解其中哲理，水真正煮開，其實是不響的、沒有聲音，人生也是一樣，真正有實力的人是不會高調張揚的。」母親的教導，對盧秀芳影響甚深，「從小聽母親這樣說，也記在心裡，長大後在某些人事物或特殊場合上，突然想起母親的這句話，就覺得非常有哲理。」

中天新聞選在轉型一周年推出2022年限量桌曆，主播全新形象照首度曝光，在新的一年以滿滿正能量繼續陪伴大家，桌曆採限量發行，預購請上「快點購」(網址：https：／／www.hurrybuy.com／products／2022cti-calender)。