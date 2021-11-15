高端白打了？強調開放混打為學生 陳時中指「美國政策怪怪」：總是要有條路走

衛福部日前針對已接種高端疫苗且有緊急出國需求的民眾，宣布可依需求於出國前接種經我國食品藥物管理署核准專案輸入的COVID-19疫苗。指揮官陳時中13日進一步表示，開放原因是考量台灣學生赴美權益，並稱「美國祭出的(政策)我覺得也是怪怪的想法，不過人家這樣子做我們當然要溝通」。對此，前民進黨立委沈富雄今(15日)在臉書直言，這個說法才真的是「怪怪」的，你明明知道「怪怪」的原因在哪裡，不坦白告訴國人「怪怪」的真相是企圖掩飾錯誤政策的欺騙行為。

陳時中13日表示，「美國祭出的(政策)我覺得也是怪怪的想法，不過人家這樣子做我們當然要溝通，但是在溝通之餘還是要找出一條路可以走啊」、「至於黨政人士要出國這不是我們要考慮範圍」。

沈富雄今在臉書以標題「『高端混打』是現代版的指鹿為馬」寫下9點看法，第一，陳時中不坦白告訴國人「怪怪」的真相是企圖掩飾錯誤政策的欺騙行為；第二，高端疫苗在免疫學上應是「有效」，是認證過程有嚴重瑕疵被國際視為「無效」。如果要出國，政府應誠實地說：兩針高端都是白打；第三，為了出國(尤其是美國)高端接種者必須「重打」兩針，而不是「混打」，或「補打」，臉不紅氣不喘，公然把「重打」說成「混打」，陳時中是「今之趙高」，嚴重藐視國人的智慧及分辨能力；第四，「重打」前，應抽血測量抗體的濃度，以示負責，更防萬一。

沈富雄指出第五點，抗體濃度過高或足夠者，重打的劑量應考慮減半或重打時間延後；第六，「重打」者應發第二張「黃卡」；第七，政府應向高端接種者致歉，讓國人接種國際不認可的疫苗還如此大言不慚，是不可原諒的失政；第八，沒有打完的高端疫苗，政府在道義不應該往有邦交的窮國送。

最後，沈富雄更批，立委高嘉瑜曾在臉書說的「打高端的朋友賺到了」，「是欲哭無淚的裝飾型幽默，是不假思索，輕佻的政客表演，藍綠都覺噁心」。不過，高嘉瑜已修改貼文為「打高端的朋友照過來！」