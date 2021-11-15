新冠肺炎疫情改變生活模式，降低非必要接觸風險、減少外食，其中，量販店產品類型多元、具備「一次購足」特性，成為後疫情時代好鄰居，不動產業統計台中市熱門交易量販宅前10名，西屯區「家樂褔青海店」以802筆交易一舉拔得頭籌，排名第二是北區「大潤發忠明店」538件，第三名為西屯區「家樂福西屯店」470件，疫情帶動「量販宅」行情。

今年5月中旬，本土新冠疫情進入三級警戒，外食、餐廳內用暫停期間，民眾大都只能宅在家自煮或是外帶、外送，國人飲食消費習慣產生很大的轉變。

永慶房產集團公布第四季房產趨勢前瞻網路調查指出，即便疫情趨緩後，仍有87％消費者以在家自煮為主要用餐模式，逾五成消費者則會選擇到餐廳外帶。

有巢氏房屋研展中心副理陳金萍表示，盡管國內疫情趨緩，但民眾消費型態和疫情發生前大有不同，減少外食選擇到住家周邊量販店、超市購買食材回家自煮，消費者常到量販店大量採購民生必需品。

依內政部實價登錄統計，近一年台中市大型量販店周邊800公尺範圍內資料，有巢氏房屋整理出前十大熱門量販宅，以區域分析，南屯區、西屯區最受購屋民眾青睞，分別有3間、2間量眅店入榜。

此外，熱門交易量販宅前10名中，西屯區的「家樂褔青海店」以802筆交易居冠，排名第二是北區「大潤發忠明店」的538件，第三名則是西屯區「家樂福西屯店」的470件。

從住宅單價發現，太平區「家樂福太平店」和東區的「家樂福德安店」，目前平均單價尚可見到1字頭，較其他區域的房價親民。

永慶不動產台中青海惠來加盟店店長林坤毅表示，交易量排名第一西屯區「家樂福青海店」，因青海店周邊住宅需求量能本身就多，鄰近新光三越、遠東百貨、逢甲商圈等，商業機能發達，開車可快速上中港交流道或台74線，休閒運動可到秋紅谷廣場、福星公園，未來受惠水湳經貿園區的建設利多帶動，房市增值空間大。

從前十大熱門量販宅，南屯區上榜第3名，林坤毅指出，鐵路高架化、捷運綠線通車後，促進城市縫合與進步，跨區買房增加，獲人口紅利、學區、各項生活利多挹注，南屯新成屋行情看漲。

至於交易量排名第二的北區「大潤發忠明店」緊鄰四期重劃區，與育德路綠園道、植物園、科博館商圈等串聯，漢口路上餐飲店家、市場密集，在交通上更是四通八達。

有巢氏房屋中清捷運加盟店店長王俊諺說，中清路南北向可以往大雅及中區，忠明路東西向則連結東區和西區，因此這附近居住環境及生活、休閒機能都相當優異，吸引不少客源，住宅密度高成為熱區。