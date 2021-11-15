為提供消費者最安心的用餐環境，瓦城泰統集團防疫再升級，陸續於全台分店入口處接待櫃檯、顧客用餐區及內場廚房區三大重點環境，導入飛利浦UV-C消毒解決方案，藉由UV-C紫外線可大面積且大空間消毒的特點，有效滅活99％的病原體，減少病毒透過飛沫及氣膠粒子的傳染風險，為全台唯一餐廳全場域導入飛利浦UV-C消毒解決方案的連鎖餐飲集團，全面提高旗下安心餐廳防護力。

面對疫情挑戰，瓦城泰統集團去年起透過安心餐廳防疫措施，成為顧客首選的信賴餐廳，即便疫情趨緩依舊堅守高於政府規範的防疫標準與措施，打造安心餐廳用餐環境，本次與昕諾飛（Signify）合作導入旗下品牌飛利浦UV-C紫外線消毒方案，建立全方位智能防疫環境，包括：

（一）、針對人潮流動的接待櫃檯區，設置飛利浦空氣清淨機，藉由大風量氣流與殺菌技術，有效淨化人流帶進餐廳的細菌、病毒。

（二）、脫下口罩用餐也不擔心，於用餐區域裝設上層空氣淨化設備UV-C紫外線殺菌燈，針對上層空氣有效滅菌，並將淨化過的空氣上下循環對流，確保消費者用餐安全。

（三）、烹調空間也不馬虎，為全台唯一內場廚房區安裝智能UV-C格柵燈具的餐飲集團，讓每一道送上消費者餐桌的美味餐點都令人安心無虞，於空班及下班清潔後，以UV-C紫外線燈再次針對空間、工作台進行二次強化消毒，感應式的智能設計，亦可避免人員誤入直接接觸UV-C，安全多層保障。

為讓沒抽到加碼券的民眾享用美食也能輕鬆為錢包加碼，瓦城泰統集團「人人有回饋」的五倍券優惠上路至今已一個多月，橫跨實體店面、線上點餐平台外帶及「瓦城商城」三大通路，只要以振興券至旗下泰系「瓦城」、「非常泰」、「大心」、「月月泰 BBQ」及中式「1010湘」、「時時香」、創意南洋料理「YABI KITCHEN」共7大品牌消費，同桌每人皆可獲「異國美味FUN大回饋券」實體券1張，累計最高可享25倍回饋！活動推出後已有不少精打細算的消費者，到兩個以上的品牌兌換優惠，其中6折享瓦城必點「月亮蝦餅」搭配「檸檬清蒸魚」，或時時香「霸王甘蔗蝦」、「3.5杯雞」及2份「楊枝甘露」，現省330元的組合最受消費者好評，更紛紛表示期待未來有更多類似好康。此外，新春圍爐團圓訂席即日起開放預約，自2022/1/29（六）至2022/2/6（日）初六皆可預訂。