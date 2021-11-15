叫車服務App公司Bolt周一表示，計畫將允許司機自行定價，乘客也可以自行選擇司機，此彈性化措施將從英國三個城市開始。此前，競爭對手Uber在倫敦將價格提高了10%。
Bolt在聲明中表示，這些改變將讓司機對業務有更大控制權，同時也希望能解決各國對司機勞動力短缺的擔憂。司機短缺導致了乘客等待時間更長，價格飆升。
Bolt在幾個國家的用戶，於尖峰時間叫不到車，主因為在疫情過後，有更多人回到辦公室上班，增加需求，而新冠疫情卻已讓許多司機因沒有客人而辭職，導致供給減少。
對叫車服務普遍的批評是，如果有些地方的旅程是更為有利可圖，司機往往會接受行程的預定，而拒絕其他行程。
目前來自於愛沙尼亞的Bolt和美國的Uber皆試圖透過承諾增加收入，來吸引更多司機重回工作岡位。
Bolt本周將在英格蘭Midlands地區的三個城市測試這些新功能，屆時6.5萬名司機可以將自己的價格定在某一區間，或是持續使用較高的定價。
Uber此前也讓加州的司機可以自行設定旅程價格，但不到一年後就取消該功能，Uber稱有更多乘客拒絕了較高的價格，並且從此之後再也沒有乘坐Uber。
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