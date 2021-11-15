雲朗觀光集團旗下雲品(2748)受疫情三級警戒衝擊，2021年第三季每股虧損0.99元、前三季每股虧損1.34元，營運雙雙探底。不過，隨著疫情趨緩、振興券上路帶動國旅復甦，10月營收已回升至近7月高點，集團看好報復性國旅需求將帶動第四季營運顯著好轉。

雲品第三季合併營收2.19億元，季減1.44％、年減52.32％，營業虧損0.94億元、虧損季增4.21％。加上業外收益季減達97.7％，使歸屬母公司稅後虧損0.74億元、每股虧損0.99元，均創歷年新低。

累計雲品前三季合併營收9.5億元、年減20.97％，為同期次低。營業虧損1.41億元、虧損較去年同期0.1億元大幅跳增。加上業外收益減少68.53％，使歸屬母公司稅後虧損1億元、每股虧損1.34元，較去年同期顯著轉虧，雙創同期新低。

雲品表示，由於國內疫情嚴重，雲品5月起暫停日月潭雲品及台北君品酒店客房營運，並取得泰華施國際清潔消毒認證。前者至7月13日以降載方式開館恢復客房營運，後者8月3日配合北市防疫鬆綁開放餐飲內用，加上室內會議及宴會無法辦理，導致第三季營運落底。

不過，隨著疫情趨緩、雙十連假及振興五倍券上路，雲品針對日月潭雲品及台北君品積極推出住房餐飲優惠，帶動10月自結合併營收1.33億元，雖年減39.13％，但月增達28.34％、回升至近7月高點。累計前10月合併營收13.99億元、年減23.65％，仍處近5年同期低點。

雲品表示，台北君品積極推出餐飲含住房的優惠方案搶攻國旅商機，有效拉抬住房率。日月潭雲品亦針對溫泉活動、家庭客群持續推出新設施，帶動平均房價及住房率提升、且持續暢旺至明年首季，挹注10月營收回升動能。

而雖因三級警戒無法辦理室內會議及宴會，使雲品第三季宴會事業營收下滑，但隨著防疫政策逐漸鬆綁，年底的婚宴與工商團體餐會已陸續回流。而今年10月底開跑的線上旅展，亦以日月潭雲品住宿券與君品酒店一泊二食宅饗宴住宿券最熱銷。

展望本季，隨著振興五倍券、國旅券等補助上路及線上旅展業績加持，國旅需求明顯升溫、可望迎來報復性國旅，雲品指出日月潭雲品住房持續暢旺、住房率至年底持穩高檔，看好第四季及明年業績能逐步恢復疫情前水準。

同時，雲品針對台北君品持續積極拓展餐飲與住房業務，以挹注良好營運現金流，並同步積極發展「君品Collection」宴會平台以及委託經營管理事業，包括「皇家薇庭」、「蘭克斯特」均穩定接單，能有效強化營運成本及費用管控，看好第四季營運可望顯著好轉。