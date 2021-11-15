台北市內湖交通問題長期令人詬病，內湖之心大港墘公園地下停車場15日啟用，可供258輛小客車及176輛機車停放，周邊洲子街路邊汽機車停車格將陸續取消約200格，增加道路容量降低車流堵塞。

大港墘公園地下停車場斥資6億元，歷時2年4個月完工，台北市長柯文哲今出席啟用典禮，他致詞時表示，內湖交通長期以來都是個問題，市府一直在改進，但公司和上班的人也愈來愈多，最終極的解決辦法還是興建捷運環狀線，或許哪一天有了捷運民生汐止線可以更有效改善，目前可以做多少算多少，包括港墘路拓寬會繼續做。

柯文哲強調，停車場啟用後對內湖交通可有小小改善，路邊停車會更嚴格管制，沒有辦法把問題一次解決，就每天就做一點點進步。

北市停管處營運科長羅至浩說，該停車場地面層為大港墘公園，平時提供民眾親子遊玩、休憩，地下2層停車場有258格小型車停車格、176格機車停車格，即日起開放免費試停至30日，下月起收費，小型車周一至周五早上8時至晚間8時，每小時40元，晚間8時至隔天上午8時每小時10元，周六、日與國定假日每小時20元，小型車全日月票3000元；周一至周日每小時收費10元，當日當次最高收20元，隔日令計，全日月票300元。

他指出，停車場採取全面智慧化，進出場車牌自動辨識，不必取票或感應票卡，繳費方式除自動扣繳與一般電子票證外，也可使用行動支付，此外，為避免電動汽車格位遭一般汽車占用，格位上設有地鎖，電動車停放時經車牌辨識後，地鎖就會下降讓車輛停入。

羅至浩表示，23日起陸續塗消停車場周邊、洲子街約200格汽機車停車格，增加車道容量，讓車流可以更順暢。