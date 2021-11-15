高雄巿長陳其邁15日在議會受訪。（曹明正攝）

高雄同志大遊行日前宣布，2025年世界同志遊行（WorldPride TAIWAN 2025）將在高雄舉行，但也被發現主辦單位InterPride（國際同志遊行組織聯盟）稱呼我方為台灣地區，高市府15日表示，已致函強調，台灣從來不隸屬於任何其他國家，請InterPride儘速更正。

高雄巿長陳其邁15日在議會受訪說，民間團體已經有向主辦單位提出澄清，外交部也有協助，他也指示行國處，必須跟相關單位做澄清與釐清，我們是中華民國台灣高雄市，這是我們的名字，也是主辦地點。

高巿府行國處15日也發稿回應，國際同志遊行組織聯盟由來自世界各地70多個國家、400多個組織組成，台灣是亞洲第1個承認同性婚姻的國家，2025將在高雄舉辦東亞首次的「世界同志遊行」（WorldPride）是高雄也是台灣人的驕傲，象徵婚姻平權的里程碑。

行國處表示，巿長陳其邁強調，自由、民主和人權為我國的核心價值，包容和尊重也一直是台灣社會的特色，與該組織的信念不謀而合；對於該組織稱台灣為「地區」深感遺憾，第一時間已致函向主辦單位澄清並要求更正。

高市府說，高雄在超過300個會員投票下，取得世界同志遊行主辦權，代表台灣長久以來的努力受到肯定，以及國際社群認同我國參與所能帶來的正面效益。呼籲國際同志遊行組織聯盟尊重台灣並未隸屬任何國家的事實，維護國際成員平等參與組織的權益，以具體行動彰顯其核心價值。