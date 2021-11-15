2021年新能源成為市場寵兒，鋰資源備受熱捧，價格不斷上揚。市場普遍預期，鋰資源供需緊張、價格攀升局面持續，這也讓寧德時代與贛鋒鋰業近期形成「搶鋰大戰」，成為陸企爭奪鋰資源的一個縮影。一名業內人士感嘆，現在搶奪上游鋰資源，就像以前的土拍市場一樣激烈和瘋狂。

根據大陸《時代週報》引述華西證券研報，結合當下國內外鋰精礦產能和鋰礦供應廠商新建擴建計畫，預計供給偏緊狀況將持續到明年年中，擁有鋰礦資源的企業將持續受益。

這也讓陸企紛紛在海外爭取更多鋰資源，寧德時代1個多月前在與贛鋒鋰業搶購千禧鋰業競爭中取得領先，以約3.77億加元（約人民幣19.41億元）的收購價暫時勝出。但加拿大鋰業公司美洲鋰業（Lithium Americas Corp．）11月1日宣佈，以現金加股權總價4億美元收購千禧鋰業所有流通股，而該公司背後大股東正是贛鋒鋰業。

回顧這起「搶鋰大戰」起源於7月贛鋒鋰業公告，全資子公司贛鋒國際將加拿大鋰業公司千禧鋰業發起收購，交易金額不超過3.53億加元（約人民幣18.20億元），主要看中千禧鋰業旗下2個阿根廷鹽湖專案當中的鋰電池原材料。

但寧德時代9月也提出以3.768億加元收購千禧鋰業，價格比贛鋒鋰業收購價高出約7％。千禧鋰業隨後公告單方面終止與贛鋒國際的收購合作協定。甚至傳出寧德時代替千禧鋰業支付1000萬美元的違約金。

不甘心的贛鋒鋰業再以旗下加拿大鋰業公司美洲鋰業入局、提高報價。據千禧鋰業公告，寧德時代如果在16日下午4點半前未提高收購價格，千禧鋰業將落入美洲鋰業之手。