邁入數位零售時代，家樂福總部今天宣布，將與Meta包含台灣在內的9大據點國家，展開內外部策略合作。計畫將包括多個Meta平台和服務，例如Facebook、Instagram等，有助於集團數位轉型。

家樂福今天透過新聞稿宣布2026年數位戰略，將落實加快電商發展、增加數據和零售媒體活動、金融服務數位化、傳統零售營運數位化轉型等4大關鍵驅動因素，目標為2026年電商商品交易總額成長2倍，創造100億歐元營收；與2021年相比，預計2026年數位化業務將額外帶來6億歐元的一般性營業利潤。

為此，家樂福預計在2022年至2026年期間投入30億歐元，增加約50%的數位投資，並將年度投資目標提高至17億歐元左右；為符合社會和環境責任政策，集團也宣布2030年在電商領域實現碳中和目標，比原先目標提前10年。

此外，家樂福宣布與Meta啟動大規模策略合作，範圍包含法國、義大利、西班牙、羅馬尼亞、波蘭、比利時、台灣、阿根廷、巴西等9大據點國家。

家樂福說明，這項合作計畫將涵蓋家樂福多方面業務，從內部溝通、員工體驗，到顧客關係、數位廣告與型錄數位化、在地溝通與社群商務；計畫將包括多個Meta平台和服務，例如Facebook、Instagram、WhatsApp、Messenger、Workplace 等，有助於集團數位轉型。

家樂福指出，隨即時購物和新消費模式興起，Meta將支援家樂福運用客製工具和創新格式，開發電子目錄產品，並藉由WhatsApp商務應用程式介面（API）實現促銷數位化。家樂福指出，傳單的數位化符合新的消費者期望，根據易普索（Ipsos）最近為Meta進行的研究，比起紙本型錄，70%的法國人更喜歡數位傳單。

家樂福說，以數位為戰略核心，家樂福正逐步轉型，進入數位零售時代，將透過創新和數據驅動的新型模式，加速集團成長、市占率成長和財務表現。（編輯：蘇志宗）1101115