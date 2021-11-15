大陸國務院新聞辦今天（11月15日）舉行10月份國民經濟運行情況新聞發佈會，大陸國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌暉表示，10月份中國進出口增長還是保持了較快的增長態勢。從10月份的情況來看，貨物進出口總額同比增長17.8％，比上月加快2.4個百分點。出口增長20.3％，比上月加快了0.4個百分點。進口增長14.5％，比上月加快4.4個百分點。從累計來看，前10個月，貨物進出口總額增長22.2％。

付凌暉表示，從主要的特點來看：

第一方面，與主要貿易夥伴的進出口均保持了較快增長，前10個月，與東盟、歐盟、美國的進出口增速均超過20％，與「一帶一路」沿線國家的進出口總額增長達到23％。

第二方面，貿易結構還在優化。前10個月，一般貿易佔進出口總額比重達到61.7％，比上年同期提高1.4個百分點；民營企業進出口佔進出口總額比重達到48.3％，同比提高2.2個百分點。

第三方面，機電產品出口保持較快增長。前10個月，機電產品出口額同比增長22.4％。

付凌暉表示，中國進出口增長保持較快增長，主要有以下幾個方面的因素：一是中國的產業體系完整，生產恢復較好，供給能力比較強，這為進出口保持較快增長奠定了較好的基礎。二是世界經濟整體復甦，海外需求在增加，加上聖誕季購物持續增長，從製造業PMI當中的新出口訂單指數來看，10月份的新出口訂單指數比上月回升了0.4個百分點。三是穩外貿政策在持續發力，外貿新業態的發展持續活躍。根據前9個月的情況來看，跨境電商進出口保持了快速增長，增速超過20％。

關於外貿順差擴大的因素，付凌暉認為主要有以下幾個方面：

一是在全球疫情情況下，世界經濟整體上在復甦，同時由於疫情的影響，全球供應鏈產業鏈的運行是不暢的。在這個時期，中國國內生產保持總體穩定，有效填補了全球供需的缺口。

二是由於中國產業升級發展，整體上，中國國際競爭力在提升。隨著中國貿易結構的變化，一般貿易佔比在整個貿易當中的佔比在提升。一般貿易在整個貿易當中的附加值較高，佔比提升有利於擴大貿易順差。

三是創新能力在提升，滿足國內外新需求的能力在提高。在全球疫情發展的狀況下，中國疫苗和相關防疫物資的出口，都保持了較快增長，這些也在一定程度上帶來貿易順差的擴大。