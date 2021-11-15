這次快艇說什麼也沒有辦法逆轉了，因為迪羅薩與拉文不肯同意！公牛15日靠著迪羅薩貢獻全場最高35分，拉文也有29分進帳，終場100比90擊敗地主快艇，除了中止快艇7連勝，公牛也拿本季第9勝(4敗)，繼續保住東區第3席位。

一路落後的快艇，雖在末節開始打出7比0，一度取得78比77超前，不過公牛馬上靠著迪羅薩、拉文兩人火力，重新搶回領先優勢，儘管快艇仍然持續追趕，拉文卻在最後51秒投進高難度的橫移中距離，順利幫助公牛搶下比賽勝利。

由於先發中鋒武切維奇感染新冠肺炎，目前還處於隔離治療階段，公牛自然更加倚賴迪羅薩與拉文兩人火力，公牛今天除了他們兩人以外，只有「球哥」朗佐鮑爾得分上雙，他拿10分、5籃板、3助攻與3抄截，卡魯索則有7分、9籃板。

快艇仍以保羅喬治27分最高，布雷索也有21分，雷吉傑克生13分，不過快艇雖然全場21次罰球全進，可是投籃命中率僅3成58、三分命中率3成24，表現完全不像是在自家主場打球，反觀公牛投籃命中率4成42，三分命中率也有3成79。