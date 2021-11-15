今年證交稅大豐收，但明年預算收入預估比今年低，引發立委關切。財政部長蘇建榮說明，考量美國可能升息等國際經濟變化，稅收估算應以穩健為優先，並不代表看壞台股。

立法院財政委員會今天邀請財政部長蘇建榮、中央銀行總裁楊金龍等首長列席，審查111年度中央政府總預算。財政部在明年的稅收預算部分，中央政府稅收編列1.88兆元，較今年預算數增加近12%。至於證交稅預算數編列1688億元。低於今年前10月。

立委關切，今年證交稅豐收，111年度預算收入卻低估應向上調整。財政部長蘇建榮說明，考量國際經濟變化，明年美國若升息，資金回流將擾動台股，稅收估算應以穩健為優先，並不代表看壞台股。

另針對中央政府總預算，國民黨立委曾銘宗詢問，111年度歲課收入只編列1兆8787億元，是否太過保守。蘇建榮表示，預算編列時間在今年1月，根據當時國際預測機構IHS預估，111年台灣經濟成長率為2.86%，是以此來編列。

曾銘宗指出，證交稅明年預算僅編1688億元，應該也有大幅調高空間。今年前10月台股日均量高達4864億元，帶動證交稅豐收，前10月已達2300億元，明年稅收低估是否看壞明年股市。

蘇建榮說明，明年證交稅預算是以日均量2900億元來預估，這並不代表看壞股市。考量到未來國際經濟變化，美國聯準會（Fed）如果升息，資金將回流美國，台股成交量可能受到影響。