大魯閣(1432)持續進行轉型，今年受到疫情衝擊，前三季呈現虧損，但政府實施五倍券活絡經濟措施後，大魯閣10月單月自結已經轉虧為盈。往年2月因農曆年關係，通常是大魯閣的旺季，但今年10月營收逆勢成長，達8658萬元，優於今年2月旺季。大魯閣期望第四季在五倍券刺激消費，以及公司新業態陸續營業，能締造全年營收和獲利高峰。

大魯閣於2018年開幕的湳雅廣場，將邁入第四年。其中岩盤浴業態經過10年的構思才完成。今年5月疫情後，岩盤浴進店人次已達1.5萬人，而據KKDAY旅遊行程統計，大魯閣湳雅廣場岩盤浴在10月已經擠入前3名。大魯閣總經理謝國棟表示，今年9月岩盤浴才真正開始營業，未來也會把將業態拓到其他點。此外，蔦屋書店看準新竹市商機，明年將進駐竹市大魯閣湳雅廣場，為全球首間採挑空設計的蔦屋書店，全店近450坪全台規模第2大，2層樓高，將打造階梯座位與環景書牆，除收藏大量中、外文書籍及獨家販售的日式商品外，蔦屋自有餐飲品牌「WIREDCHAYA茶屋」也將設置新竹首店，提供複合式多元服務，成為文青必朝聖景點，預計2022年3月底完工試營運，未來將朝向24小時營業。

大魯閣今年前三季仍處虧損，EPS為-1.79元，主要是5月疫情打亂了原本的正常營運。謝國棟表示，明年第三季湳雅廣場希望能達24小時營業的商場，打擊場，岩盤浴和蔦屋書店可望先行，目前打擊場24小時的營運業優於預期，公司將透過強力的行銷將湳雅廣場打造成桃竹苗的亮點。

大魯閣目前營運項目，以購物中心和運動休息中心為主，今年前3季虧損比較大是湳雅廣場，主要就是受疫情打擊，公司原本預估今年整體可達損益兩平，但因情影響，前3季歸屬母公司淨利為-1.3億元。在疫情後，公司10月單月自結已經由虧轉盈，五倍券帶動來客數增10月單月湳雅廣場營業額年成長達2成。