大魯閣（1432）位於新竹的大魯閣湳雅廣場，將於明（2022）年引進日本蔦屋書店Tsutaya Bookstore，預計明年3月底登場，且首度在台開出24小時店，並與甫開幕的岩盤浴、Roller186等，挹注新年度的營收成長。

大魯閣總經理謝國棟指出，新竹湳雅店係承租大潤發，進駐新竹四年很辛苦，主要是巨城吸客力太強，此次全新做改裝定位全面式體驗零售，包括評估十年的岩盤浴新業態，未來會做全台性拓點，甫開幕兩個月即成KKday國內十大旅遊景點之一，所幸兩個月前與蔦屋書店簽定加盟，將建構24小時店，提供新竹地區科學園區工作人流使用，且除了蔦屋書店明確做24小時外，未來朝全館24小時接力體驗的購物商場，Roller186亦將明年7月開，採24小時店營運，岩盤浴與蔦屋書店將率先於明年第一季做24小時，現為營運至凌晨一小時。

受疫情影響，大魯閣原定5月新竹湳雅廣場開出岩盤浴，延遲一季 開出，近期開學前已見人潮回流，加上新竹店變更商業用地，有望擴 增營業面積700坪，墊高新竹店營業規模將從現有6800坪，推升至7600坪，並引進蔦屋書店Tsutaya Bookstore。受惠岩盤浴近期話題 夯，解封後常呈現排隊人龍。

大魯閣目前商場部分有台中大魯閣新時代購物中心、新竹湳雅廣場。台中店下半年力拚轉盈，新竹店透過變更商業用地擴大營業規模，可望在明年助攻新竹店轉盈。至於運動休閒部分，包括棒壘球打擊場、保齡球館、卡丁車場與運動用品專櫃等總計21家，除了下半年隨疫情趨緩拚業績外，也將朝24小時營業與數位經濟邁進。

大魯閣2020年拚出損益兩平，第二季遇疫情大爆發，旗下棒壘球場、親子遊樂園因防疫升級關了三個月，幾近少了一季營收，使上半年每股虧損1.15元，而今15日公布的第三季數字因7月疫情衝擊，前三季每股虧損1.79元，預期明年新事業加入後有望虧轉盈。