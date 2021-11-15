受到中國大陸煤價上揚，加上出貨減少，亞泥（1102）中國市場第三季營業毛利率下滑、獲利衰；亞泥指出，進入傳統旺季，水泥價格上漲，雖出貨量微減，但，第四季整體營運可望恢復成長，全年營收獲利可望維持正成長。

亞泥累計前三季稅後淨利110.7億元，年增7.05％，每股稅後盈餘3.5元。

由於占生產成本四分之一的中國大陸煤炭價格在第四季已大幅下滑，亞泥預期，中國市場第四季毛利率應可提升，整體獲利貢獻度一定會增加。

亞泥指出，大陸能耗雙控、限電力度因區域而有強弱；亞泥中國營業區域所在的華中地區，力度較弱，產量減少幅度遠低於價格上漲幅度。

在中國市場貢獻度提升，亞泥10月合併營收94.54億元，已創單月歷史新高。

對於第四季的營運，亞泥認為，國內市場，今年以來，水泥出貨量維持穩增長；預拌混凝土在台商回流、科技廠辦建案增加，且房地產開工率也提升，亞泥轉投資100％的「亞東預拌」，今年營運是近十多年以來最好，加上大陸市場的好轉，預期第四季的營收獲利一定比第三季好很多。